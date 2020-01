Il sanremese Andrea Ventura tra i 20 Social Ambassador di N-Conference 2020 a Milano

“Saremo lì, tu ed io insieme ad altre 800 persone come noi, piene di sogni nel cuore e voglia di realizzare qualcosa di nuovo. Incontreremo creativi, imprenditori, CEO di grandi aziende con i quali potremo fare relazione, potremo conoscerci ed imparare gli uni dagli altri per costruire un futuro migliore, per noi, per loro ma la cosa più incredibile e che lo faremo tutti insieme. Questo è il valore aggiunto, me lo hai insegnato tu: in squadra si ottengono i risultati migliori. E la Ninja Tribe è la nostra squadra allargata. Lo sai anche tu che non possiamo perderci l’evento di quei pazzi di Ninja per niente al mondo”. Questa la lettera per “convincere” il capo a partecipare ad un evento memorabile, N-Conference 2020 a Milano il 13 e 14 marzo.

Tra i 20 Social Ambassador che aiuteranno a portare in giro l’energia sprigionata da N-Conference 2020 c’è anche Andrea Ventura, digital strategist e Ceo di Esedigital, agenzia di comunicazione con sede a Sanremo.

Un evento che fonde in due giornate idee di business e strategia con l’energia delle connessioni umane, affrontando i temi chiave del business del futuro, per capirne le tecnologie, i trend culturali e di consumo e cogliere le migliori opportunità di mercato.

Blockchain, AI, 5G, AR/VR, Smart City. Lo scenario delle nuove tecnologie e delle innovazioni che stanno cambiando per sempre i mercati.

Come cambia la cultura dei consumi. Nuovi media e abitudini hanno plasmato generazioni sempre più critiche, consapevoli e iper connesse. I millennial, la GenZ, audience di giovani capaci di creare movimenti politici e ribellarsi alle regole.

Questi alcuni dei temi chiave affrontati nei due giorni dell’evento che si terrà presso la sede di Talent Garden, la più grande piattaforma fisica in Europa di networking per l’innovazione digitale.

Due giorni che saranno raccontati e vissuti in diretta dal sanremese Andrea Ventura.

Per maggiori dettagli www.n-conference.it oppure potete scrivere direttamente ad Andrea andrea@esedigital.com