Celebrato a Imperia il "Giorno della Memoria" con la presentazione del volume inedito “Memorie di un giovane imperiese nell'inferno dei lager. Il Diario di Riccardo Sala”

E' stato celebrato questa mattina ad Imperia, presso la Sala Consiliare, il "Giorno della Memoria", la ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. Per la solenne occasione è stato presentato il volume inedito “Memorie di un giovane imperiese nell'inferno dei lager. Il Diario di Riccardo Sala”.



Sono intervenuti il Sindaco Claudio Scajola, il Presidente della Commissione Toponomastica Luigi Sappa, il Professore Vittorio Coletti che ha curato l'illustrazione del volume. L'attore Eugenio Ripepi, con l'accompagnamento musicale del Maestro Mauro Vero, ha letto alcuni strazianti scritti dei deportati nei campi nazisti. Riccardo Sala (nato ad Imperia il 13 aprile 1924 e morto il 10 maggio 1944 nel campo di concentramento di Neumark) fu catturato a seguito di un'azione militare ad Appiano (Bolzano) l'8 settembre 1943 e deportato nel campo di detenzione di Danzica. Fu poi trasferito prima nel campo di Hohenstein (tra le città di Lipsia e Dresda) e poi nel campo di Neumark, dove rimase segregato fino alla morte sopraggiunta per malattia.



Il diario del giovane milite imperiese fu scritto con matite di fortuna sul libretto matricola in dotazione ai militari e traccia il percorso dei trasferimenti nel corso della prigionia, registrando con brevi annotazioni le condizioni di detenzione, il lavoro nei campi o in fabbrica e gli stati d'animo legati alla drammatica esperienza.L'Amministrazione Comunale di Imperia ha deciso di procedere alla stampa del manoscritto e alla trascrizione delle memorie per raccogliere in un volume questa testimonianza, che rappresenta un messaggio immediato e diretto, tale da incoraggiare una riflessione pubblica sul tema della privazione della libertà e della deportazione.



Ai nostri microfoni il Sindaco di Imperia Claudio Scajola ha dichiarato: "Volevamo celebrare questa ricorrenza del Giorno della Memoria con una cerimonia diversa, non fredda e troppo cerimoniosa, ma che mettesse in evidenza gli imperiesi che, a diverso titolo, hanno avuto a che fare con la deportazione. Questi imperiesi sono morti e non sono tornati dai campi di concentramento. Abbiamo incaricato la Commissione Toponomastica di fare questo lavoro e lo sta facendo in maniera egregia. Ci pare un modo affinché il messaggio di questa nefandezza dei periodi più tragici dell'umanità, possa entrare meglio nella carne, nello spirito e nel cuore della gente".