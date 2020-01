Enpa di Sanremo: il cagnolino Lenny aspetta di essere adottato

Cari tutti, eccoci qui, sono Lenny, dalla mia solita postazione. Sfrutto l'opportunità social e Sanremonews per rinnovare il disperato appello:è domenica mattina, sono le nove e Giulia è già qua (perché non dorme santo Francesco nostro protettore intercedi) e, come potete vedere dalla documentazione fotografica in allegato, sto già facendo seduto-zampa-fotoricordo. Per farsi perdonare oggi mi ha spazzolato tutto il pelo e continuava a dire che sono lucido. Vi prego di adottarmi finché sono lucido. Vi aspetto e vi auguro una buona settimana a voi che potete sedervi e stare in piedi quando cavolo vi pare. (Non prendetemi troppo sul serio, quando la vedo arrivare sono così felice che lei dice sempre che nessuno in vita sua la accoglie con cosi tanto amore gratuito)Lenny vi aspetta al Rifugio Enpa Sanremo in strada San Pietro 96, aperto dal lunedì al sabato dalle 15. 00 alle 18.30, chiuso domenica e festivi. Potete telefonare al numero 0184 575000 in caso di segreteria telefonica potete lasciare un messaggio con il vostro numero di telefono e sarete richiamati