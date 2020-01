Sanremo: i francesisti ricordano l'indimenticabile Fred Buscaglione (e non solo)

Un evento speciale in qualche modo corollario al prossimo 70° Festival di Sanremo è stato realizzato, sabato 25 gennaio, presso la Chiesa Valdese di via Roma su iniziativa della sezione SIDEF (Società Italiana dei francesisti), nell'occasione l'esperto musicale M° Freddy Colt (foto E.Raneri) ha svolto una bella conferenza dedicata all'indimenticabile Fred Buscaglione e l'ascolto di brani indelebili quali Eri piccola, Guarda che luna e qualche canzone in lingua francese e inglese dell'eclettico artista nato a Torino nel 1921 e scomparso prematuramente nel 1960.



Suonava diversi strumenti a partire dal violino, tromba sax e fisarmonica era anche compositore, i presenti all'incontro hanno potuto ritirare una copia del periodico sanremese 'The Mellophonium' n°36 dell'estate 2019, comprendente una recensione su Buscaglione del celebre paroliere Leo Chiosso. Si legge, tra l'altro, la mamma di Fred era insegnante di pianoforte ed il padre modesto verniciatore; lo guidarono nei primi anni della sua vita educandolo alla bontà e a quel senso del giusto che mai egli dimenticò.



Tra i prossimi rendez-vous associativi con i portacolori dell'Associazione Europea 'Amici della Francia', mercoledì 12 febbraio alle ore 14.30 alla Sala St.Exupery di Mentone (8 rue de la République) con visione del film documentario dedicato alla 'Route de Napoleon' (viaggio nel cuore delle Alpi) in presenza dell'autore Daniel Drion. Prosegue anche il ciclo di film in lingua originale francese (sottotitolati in italiano) al Cinema Centrale Tabarin di via Matteotti a Sanremo. Prossima proiezione lunedì 24 febbraio alle ore16.30 con replica alle ore 19.15 e 21.30 il film si intitola 'L'amour flou' (L'amore sfumato) del regista Roman Bohringer ed è inserito nel genere commedia.