Ventimiglia: circa 150 i partecipanti al flash mob delle Sardine Ponentine alla vigilia della Giornata della Memoria (foto e video)

Circa 150 i partecipanti al flash mob delle ‘Sardine Ponentine’, che questo pomeriggio si sono date appuntamento in via Hanbury a Ventimiglia per la seconda manifestazione dopo quella di Sanremo dello scorso 6 dicembre.







L’incontro di oggi è stato organizzato alla vigilia della giornata della Memoria. “Noi Sardine Ponentine ci incontreremo – si legge nella descrizione dell’evento sul gruppo Facebook - perché chi non può e non vuole ricordare il passato è condannato a ripeterlo. Noi siamo la memoria che abbiamo e così che una cattiva memoria produce persone ingannate e a loro volta ingannatori, odierni fabbricatori di fake. Solleveremo quel manto di indifferenza che copre il dolore di tanti e li racconteremo”. "È un dovere verso i milioni di ebrei ‘passati per il camino’, gli zingari, figli di mille patrie e di nessuna, gli omosessuali e verso i mille e mille fiori violentati, calpestati e immolati al vento dell’assurdo; è un dovere verso tutte quelle stelle dell’universo che il male del mondo ha voluto spegnere… I giovani liberi devono sapere, dobbiamo aiutarli a capire che tutto ciò che è stato storia, è la storia oggi, si sta paurosamente ripetendo." (Elisa Springer, scrittrice italiana testimone della Shoah deceduta nel 2004).



Foto e video di Eugenio Conte