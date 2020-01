Taggia: ieri sera la presentazione della 40a edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto (Foto e Video)

Classica serata di presentazione, ieri sera al convento dei Domenicani di Taggia, per la 40a edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto. Alla presenza del Sindaco, Mario Conio, degli Assessori Regionali Gianni Berrino, Marco Scajola e Sonia Viale e dell’Onorevole Flavio Di Muro, è stato ufficialmente dato il via all’appuntamento che vedrà il suo preludio sabato prossimo con i ‘Furgari’.

Quindi si passerà al 28 febbraio quando, alle 17 a palazzo Lercari, verrò presentato il libro in onore dei 40 anni della manifestazione. La stessa sera, alle 21, la novità di quest’anno ovvero la sfilata in abiti tradizionali tra piazza Cavour e la Chiesa della Madonna Miracolosa, per celebrare la Messa, in onore delle persone che in questi anni hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Sabato 29, alle 10 l’apertura del mercatino medievale e, alle 14.30 lo spettacolo degli sbandieratori, in piazza Eroi Taggesi. Subito dopo quello di Falconeria con il gruppo di Fucecchio. Alle 15.45 scatterà la rievocazione della ‘Grande Battaglia’ del 1625, con i gruppi ospiti, al campo delle scuole elementari. Seguiranno: alle 17 gli sbandieratori in piazza IV Novembre, nuovamente la Falconeria e, alle 18.30 il grande spettacolo di fuoco con il gruppo ‘Focoloeria’, molto conosciuto per le partecipazioni al ‘Cirque du Soleil’, ‘Italia’s Got Talent’, Domenica 5 ed altri.

Domenica 1° marzo sarà la volta delle ‘ambientazioni’ tra le 10 e le 13, gli spettacoli in giro per la città e, dalle 16.15 il Palio dei Rioni in piazza Cavour per chiudere alle 17 con l’arrivo del corteo e le premiazioni.