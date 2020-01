CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 26 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- JOJO RABBIT – ore 16.00 – 20.00 – di Taika Waititi - con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell – Commedia/Drammatico/Guerra - "Jojo Betzler ha 10 anni e vive a Vienna con la mamma vedova durante gli ultimi anni del nazismo. Jojo è un bambino dolce e un po' timido, con un grande amico paffutello e occhialuto, insieme al quale vuole diventare un perfetto giovane nazista. Perché Jojo ha un idolo, Adolf Hitler, che ha trasformato in un amico immaginario…”

Voto della critica: **

- TOLO TOLO – ore 18.00 - 22.00 – di Checco Zalone - con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik - Commedia - "Checco, non compreso in madre patria si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un ‘migrante’ come tanti, con le stesse problematiche da affrontare…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – ore 15.30 – 16.50 – 18.10 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Antonella Carone - Commedia - "Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese…”

Voto della critica: **

- HAMMAMET – ore 19.30 - 21.45 – di Gianni Amelio - con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi - Biografico/Drammatico - "Hammamet, la cittadina tunisina nella quale Bettino Craxi visse gli ultimi sette anni della sua vita, ogni anno più ammalato. L'epilogo della vicenda umana e politica del leader socialista…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TAPPO - CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI – ore 15.45 – 17.30 – di Kevin Johnson (I) - Animazione - "Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, Tappo, un cagnolino abituato a vivere nell'agio e nel lusso, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta dovrà imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riuscirà a trovare un nuovo padrone: Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Norbert e Claire, gli avidi e spietati nipoti della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa…”

Voto della critica: **

- PICCOLE DONNE – ore 19.00 - 21.30 – di Greta Gerwig - con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet - Drammatico - "Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e sopratutto ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- RICHARD JEWELL – ore 16.30 – 19.00 – 21.30 – di Clint Eastwood - con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis - Biografico - "La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l'esistenza: avendo scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese l'iniziativa di far evacuare l'intera zona, incassando i complimenti di tutti. Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale. Nemmeno la scoperta del vero colpevole, Robert Rudolph, e la caduta di ogni accusa a suo carico avrebbero riparato al danno che Jewell subì. Morì nel 2007 a soli 45 anni…”

Voto della critica: ****

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Centrale (tel. 0184 597822)

- 1917 – ore 16.15 – 19.00 – 21.30 – di Sam Mendes - con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden – Drammatico/Guerra - "Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield e Blake ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake…”

Voto della critica: ****

Tabarin (tel. 0184 597822)

- FIGLI – ore 16.30 – 19.30 – 21.30 – di Giuseppe Bonito - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi - Commedia - "Nicola e Sara formano una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Un quadro ideale che verrà però sconvolto dall'arrivo del secondo figlio. Mai avrebbero potuto immaginare che ciò che ritenevano impossibile sarebbe potuto divenire drammatica realtà…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- 1917 – ore 15.45 - 18.15 - 20.45 – di Sam Mendes - con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden – Drammatico/Guerra - "Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield e Blake ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – ore 15.30 - 16.10 - 17.20 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Antonella Carone - Commedia - "Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese…”

Voto della critica: **

- RICHARD JEWELL – ore 18.30 - 21.00 – di Clint Eastwood - con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis - Biografico - "La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l'esistenza: avendo scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese l'iniziativa di far evacuare l'intera zona, incassando i complimenti di tutti. Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale. Nemmeno la scoperta del vero colpevole, Robert Rudolph, e la caduta di ogni accusa a suo carico avrebbero riparato al danno che Jewell subì. Morì nel 2007 a soli 45 anni…”

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- HAMMAMET – ore 15.45 – di Gianni Amelio - con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen, Alberto Paradossi - Biografico/Drammatico - "Hammamet, la cittadina tunisina nella quale Bettino Craxi visse gli ultimi sette anni della sua vita, ogni anno più ammalato. L'epilogo della vicenda umana e politica del leader socialista…”

Voto della critica: **

- FIGLI – ore 18.15 - 20.45 – di Giuseppe Bonito - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi - Commedia - "Nicola e Sara formano una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Un quadro ideale che verrà però sconvolto dall'arrivo del secondo figlio. Mai avrebbero potuto immaginare che ciò che ritenevano impossibile sarebbe potuto divenire drammatica realtà…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- RICHARD JEWELL – ore 15.45 – di Clint Eastwood - con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis - Biografico - "La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l'esistenza: avendo scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese l'iniziativa di far evacuare l'intera zona, incassando i complimenti di tutti. Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale. Nemmeno la scoperta del vero colpevole, Robert Rudolph, e la caduta di ogni accusa a suo carico avrebbero riparato al danno che Jewell subì. Morì nel 2007 a soli 45 anni…”

Voto della critica: ****

- PICCOLE DONNE – ore 18.15 - 20.45 – di Greta Gerwig - con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet - Drammatico - "Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e sopratutto ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni…”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- 1917 – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Sam Mendes - con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden – Drammatico/Guerra - "Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield e Blake ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – ore 16.00 – 17.15 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Antonella Carone - Commedia - "Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese…”

Voto della critica: **

- RICHARD JEWELL – ore 18.30 - 21.00 – di Clint Eastwood - con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser, Dexter Tillis - Biografico - "La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l'esistenza: avendo scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese l'iniziativa di far evacuare l'intera zona, incassando i complimenti di tutti. Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale. Nemmeno la scoperta del vero colpevole, Robert Rudolph, e la caduta di ogni accusa a suo carico avrebbero riparato al danno che Jewell subì. Morì nel 2007 a soli 45 anni…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- 18 REGALI – 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Francesco Amato - con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri – Biografico/Drammatico - "Elisa aveva solo quarant'anni quando un male incurabile l'ha tolta all'affetto dei suoi cari, a suo marito e alla sua famiglia, alla sua bambina di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, Elisa ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età. 18 regali, anno dopo anno, per la sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza spirituale, per farle capire che l'amore non si ferma davanti a nulla. Bambole, giochi, libri, vestiti, un mappamondo di sughero con l'indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE – ore 17.30 – 18.45 – 20.00 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Antonella Carone - Commedia - "Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese…”

Voto della critica: **

- PICCOLE DONNE – ore 21.30 – di Greta Gerwig - con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet - Drammatico - "Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il loro padre, un semplice cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e sopratutto ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni…”

Voto della critica: ****







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

