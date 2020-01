Sanremo: alla IIS Marconi per formare professionisti del futuro e cittadini consapevoli

Con la salda guida della Dirigente Scolastica prof.ssa Daniela Pistorino, l’IIS Marconi, nella sede di Sanremo, propone un’ampia scelta di progetti, indirizzati da un lato a potenziare le competenze professionali e l’orientamento verso Università e mondo del lavoro, dall’altro a porre basi costruttive per entrare nel mondo adulto come cittadini consapevoli ed individui responsabili.



“Una professionalità – spiegano dalla scuola - che porta i nostri diplomati a rapidi inserimenti nel mondo del lavoro e in proficui percorsi universitari, grazie anche a percorsi di orientamento in uscita mirati con aziende leader nel territorio e collaborazioni con Confartigianato, Leoclub, Università di Genova. Resta centrale nella vision del Marconi il garantire una formazione completa, non solo come professionisti, ma anche – e soprattutto - come cittadini liberi e consapevoli di sé, in grado di costruire con creatività e innovazione il proprio futuro. La linea conduttrice è la riscoperta delle nostre radici, storiche, culturali e sociali, grazie alla stretta collaborazione con ANPI e con AUSER, con la supervisione della prof.ssa Anna Meinardi. La forte personalità e la salda coscienza civile della prof.ssa Narciso, ANPI, infatti, le classi quinte sono coinvolte in un progetto mirato a conoscere i valori della Costituzione, le vicende legate alla lotta partigiana nel Ponente, l’impegno dei nostri padri per costruire un mondo libero. La libertà civile e la responsabilità sociale sono basi imprescindibili per costruire una società di cittadini autonomi e consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Inoltre, grazie al progetto promosso da AUSER, ‘Ogni stagione porta i suoi frutti’, gli alunni delle seconde diventano ‘docenti’ e ‘tutor’ di tecnologie (whatsapp, internet, uso di Word, uso dello smartphone) per le persone più avanti nell’età. L’aula diventa una casa intergenerazionale, perché una società stabile si fonda anche sul dialogo e sullo scambio tra giovani e anziani, uno scambio in cui i più grandi portano la loro maturità carica di esperienza di vita e i giovani la freschezza e la creatività tipica dell’età adolescenziale.

Inoltre, nell’ottica di garantire una solida formazione all’adultità, vengono proposti – sotto la supervisione della prof.ssa Ivonne Vetere - percorsi di alto valore sociale e culturale con la Polizia Stradale, la Polizia Postale, per il contrasto al bullismo e al cyber bullismo, l’Arma dei Carabinieri, per la prevenzione alle dipendenze (alcool, droghe, gioco d’azzardo), FIDAS, per la campagna di donazione degli organi e del sangue, la LILT, per la prevenzione ai tumori e il rispetto di un corretto stile di vita, il Centro antiviolenza, per la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di violenza.

In queste settimane in cui sono aperte le iscrizioni, la sede di Sanremo, p.zza Corridoni 1, è lieta di incontrare le famiglie – in orario di mattina - per approfondire i progetti proposti, esplorare gli innovativi laboratori, anche di pomeriggio, previo appuntamento telefonico al 0184592164”.