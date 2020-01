Gli alunni del Polo Tecnologico Imperiese sulle piste innevate di Pratonevoso (foto)

Divertiti, appagati e soddisfatti più di 120 gli allievi del Polo Tecnologico Imperiese sono appena rientrati dalla trasferta di 4 giorni sulle nevi di Pratonevoso.



"Anche quest’anno, infatti - spiegano dalla scuola -, come ormai da 10 anni, gli alunni del Polo (Itis, Nautico ed IPC) hanno passato qualche giorno sulle piste innevate delle Alpi per partecipare a corsi di sci e snowboard, accompagnati dai loro professori.

I ragazzi, sia i più esperti che quelli alle prime armi, hanno affrontato con entusiasmo le piste del comprensorio del Mondolè ski godendo della splendida cornice naturale tra vette imbiancate e a contatto con la natura.

Tante le risate e altrettanti i complimenti ricevuti dai maestri della scuola Sci Snow Academy per l’impegno dimostrato e per l’educazione manifestata .

Ancora una volta l’esperienza si è rivelata coinvolgente ed educativa sotto tutti gli aspetti e se non tutti sono riusciti a trovare l’assetto corretto, la continuità d’azione e la giusta oscillazione del bastoncino, sicuramente tutti hanno raccolto consigli, scoperto qualcosa di nuovo e soprattutto migliorato le capacità di relazione e socializzazione in un contesto naturale di rara bellezza.

Al prossimo anno!".