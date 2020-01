Crociere a Sanremo: quella del 2020 sarà un’estate interlocutoria, Menozzi “Rinnovo della convenzione con Hugo Trumpy solo se ci sono prospettive”

Dopo anni di grandi sbarchi di turisti a Porto Vecchio, l’estate del 2020 potrebbe essere la prima senza crociere. La convenzione con l’agenzia genovese Hugo Trumpy è scaduta nel 2019 e, al momento, pare non ci sia la piena intenzione di rinnovarla. Da fonti comunali si apprendere che l’agenzia abbia virato verso un cambio di strategia puntando più su crociere piccole e di lusso, un cambiamento che avrà bisogno di qualche stagione di assestamento prima di entrare a regime. Un cambio di rotta che, al momento, mette in stand-by i rapporti con Palazzo Bellevue.

“In questo momento non c’è la convenzione, se ci sono prospettive di sviluppo ne faremo una nuova, ma se si rischia di portare una sola crociera allora no - dichiara ai nostri microfoni l’assessore al Demanio, Mauro Menozzi - la situazione è in evoluzione, ma il 2020 sarà transitorio, per avere una sola crociera non ha senso fare la gara. L’amministrazione resta comunque interessata a seguire il mercato delle crociere”.