Le ultime scoperte de gruppo autonomo di ricerche archeologiche di superficie 'Archeonervia'

Il circondario del Monte Caggio continua ha regalarci sorprese attraverso la recente scoperta di un altro disco solare. Una ulteriore testimonianza che riemerge dalle nebbie del passato del culto solare praticato dai nostri lontani progenitori che si somma alle altre rappresentazioni del sole già documentate suddivise in forma sferica, globulare e con incisioni praticate sulle rocce scoperte lungo l'antico percorso della Via Eraklea che attraversava l'entroterra dell'estremo Ponente Ligure.



Tutti i popoli dell'antichità vivendo immersi nella natura, e avendo come tetto il firmamento, hanno maturato il credo che la loro certezza di vita era debitrice dai movimenti del sole, organo supremo di una regia cosmica che governa i giorni del freddo e del calore, della luce e delle tenebre, la morte e il risveglio della natura. L'unica stella del firmamento di cui è possibile rilevare la forma sferica, primo orologio e calendario dell’umanità e che ha ispirato il credo di una nuova vita oltre la morte. Fenomeni che sfuggivano al controllo e alla comprensione dell'umanità primitiva che hanno influenzato il loro mondo spirituale religioso dando vita al culto del sole. L'occhio vigile del firmamento che ritenevano necessario venerare, ingraziarsi, offrendo sacrifici per ottenere favori e avere la certezza del suo eterno ritorno, la loro certezza di vita.



Andrea Eremita