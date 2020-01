Sanremo: il gattino Tigro ha urgenza di avere una casa

Questo bel miciotto di nome Tigro, è apparso in piazza San Bernardo davanti ad un negozio di alimentari. Ha un riparo di fortuna per ora e riceve cibo, ma è a rischio perchè la strada di scorrimento è vicina e potrebbe essere investito e inoltre un altro gatto dominante lo picchia e lui, un bonaccione, non sa difendersi. Verrà castrato.

Qualcuno può adottarlo?

Per informazioni teledonare al numero 3474127874 oppure al negozio al numero 3487494731