Ventimiglia: lunedì la visita di Toti, tutti gli argomenti che l'Amministrazione Scullino metterà sul piatto

La visita di lunedì prossimo del Presidente della Regione, Giovanni Toti, e di alcuni suoi Assessori Regionali scaturisce dalla necessità del sindaco Scullino e della sua amministrazione di avere un confronto su alcune tematiche di estrema importanza per il territorio di Ventimiglia e contestualmente per l’intera Provincia di Imperia.

“Ventimiglia, per la sua posizione geografica vicina alla Francia - ha detto il Sindaco Scullino - al Principato di Monaco e al basso Piemonte, e per le potenzialità che derivano dallo sviluppo del suo territorio, può essere un volano determinante per rilancio economico ed occupazionale di tutta la Regione Liguria. Ringrazio il Presidente Toti e tutta la giunta regionale per la collaborazione e l’impegno dimostratoci. Questa visita a Ventimiglia è molto importante per noi perché ci consentirà di programmare alcuni interventi strategici per il rilancio di Ventimiglia”.

Gli argomenti principali che verranno trattati, esaminando concretamente le proposte e richieste che l’amministrazione comunale di Ventimiglia sottoporrà al Presidente e ai suoi Assessori e tecnici regionali saranno:

- contributi straordinari per eventi alluvionali e nuovo bando per contributi zona franca urbana di Ventimiglia;

- “Autostrada del Mare”: collegamenti tra i porti Riviera di Ponente e il Principato di Monaco e altri porti francesi; sviluppo turistico e del trasporto;

- ampliamento del territorio della Zona Franca Urbana, già riconosciuto dalla comunità europea come territorio in via di sviluppo e in quanto tale agevolabile, attraverso la creazione di una zona di sviluppo speciale (ZES) Regionale, all’interno di un piano strategico di sviluppo culturale, turistico, agricolo, tecnologico e occupazionale. All’interno della ZES regionale si potrà realizzare una rete tra le attività produttive con la creazione di un deposito fiscale IVA. I servizi della ZES potranno essere ampliati ed estesi anche ad altri Comuni del comprensorio Intemelio (18 Comuni dell’appalto unico per l’igiene ambientale,) purché confinanti o funzionalmente collegati con la ZES.

Riconoscimento di alcune ‘zone di espansione edilizio urbanistica’ come zone oggi degradate e da rigenerare (L.R. 23/2018) tra cui: fronte mare, Grimaldi (cava bianca), Zona Lago e corso Francia, Peglia, Nervia (area Campasso), aree ferroviarie di Corso Genova e Parco Roja.

Infrastrutture ed interventi di programmazione urgenti per realizzare:

- Tangenziale Nord, definibile Aurelia bis dell’estremo Ponente, coinvolgendo ANAS, Autostrade e Ministero infrastrutture;

- recupero strade frazionali;

- area protetta Mortola (una delle 6 della Liguria), partenza del tavolo di lavoro riconoscendo l’azione di coordinamento all’amministrazione comunale di Ventimiglia;

- fiume Roya: azione di salvaguardia e protezione dei pozzi di captazione delle acque che servono tutta la provincia di Imperia, parte del territorio francese e il Principato di Monaco; sdemanializzazione e concessione delle aree lungo argine sinistro del fiume Roja da Trucco sino al mare;

- altre pratiche di messa in sicurezza delle scuole, ciclabile, richieste di contributi e problematiche legate al lavoro dei frontalieri.

Seguirà all’incontro, sopralluogo aree del Parco Roya.