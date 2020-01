Sanremo, per le concessioni autostradali Marcucci lancia la petizione: “Aurelia Bis Borgo-Foce subito!”

Nel bando delle concessioni autostradali, il nuovo concessionario dovrà provvedere anche al prolungamento dell'Aurelia bis dal Borgo fino alla Foce, a Sanremo. Questa è la richiesta portata avanti da Lorenzo Marcucci, Consigliere Comunale di Sanremo, che già ha spiegato tramite i suoi canali social la proposta, e che riflette anche sulle tempistiche: "Io ho 24 anni, se la concessione dura 15 anni e non include il prolungamento dell'Aurelia bis, significa che fino a che non ne avrò 40 - probabilmente - non se ne parlerà più".



"Le richieste che ha inoltrato la Regione al Ministero - continua il Consigliere matuziano - sono in gran parte condivisibili, però si potrebbe alzare l'asticella e osare qualcosa di più. Dopo tutto abbiamo una fra le tariffe al kilometro più alte di tutta Italia. Si può firmare la petizione e leggere il testo completo all'indirizzo: http://chng.it/hbVRgtft2D



"C'è bisogno del contributo di tutti per far sentire la nostra voce, impegniamoci, firmiamo tutti, andiamo oltre la contrapposizione politica e cerchiamo di migliorare il nostro territorio con proposte concrete!", conclude Marcucci.