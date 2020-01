Processo Scajola, Fabio Cenerini (FI): “Su di lui cadute le accuse pesanti”

“Esprimo grande soddisfazione che sia stata fatta chiarezza sulla vicenda giudiziaria che riguarda l’ex ministro e amico Claudio Scajola, attuale Sindaco di Imperia, l’aggravante mafiosa si è sgonfiata perché non c’era, come del resto non aveva dubbi chi lo conosce, ma questo sicuramente ha messo in grande difficoltà la carriera politica di Claudio, che solo grazie alla sua forza d’animo e alle sue grandi capacità, malgrado fosse solo contro tutti, è riuscito a riprendersi la scena politica, con un ruolo importante come quello di Sindaco”. Ad affermarlo è Fabio Cenerini, Responsabile provinciale di Forza Italia di La Spezia che continua: “Alle elezioni Forza Italia non fu con lui, casualmente quelli che gli furono contro non sono più con noi, ma il popolo di Forza Italia lo premió nelle urne, per il suo impegno di sempre. Confidando nella magistratura ed essendo per la presunzione d’innocenza fino al terzo grado di giudizio, sono sicuro che Claudio Scajola sarà assolto in appello dalla lieve condanna per aver favorito la latitanza dell’ex parlamentare Matacena, riuscendo a dimostrare la sua estraneità ai fatti come avvenuto per le accuse ben più gravi”.