Paolo Strescino da pochi giorni in Fratelli d'Italia conferma "Non mi candiderò alle elezioni Regionali"

“E’ ovvio che molti abbiano pensato che potessi candidarmi alle prossime regionali, ma sono stato chiaro fin dall’inizio: non mi candiderò anche perché ci sono persone che arrivano prima di me”. Lo ha detto Paolo Strescino, che da pochi giorni è entrato in Fratelli d’Italia in un’intervista rilasciata a Radio Onda Ligure. “Io aiuterò chi si candiderà nel partito, attraverso il ruolo che avrò”.

Strescino ha poi parlato del periodo di assenza dalla politica: “Io sono uno che parla molto e la politica è fatta di confronto, riflessione, contrasto e scontro. Forse questo mi mancava anche perché se non hai un ruolo politico-amministrativo la gente tende a confrontarsi meno. Andando in giro, in questi anni, comunque mi confrontavo a prescindere mi sono detto che era giusto dedicare uno spazio del mio tempo a quello che per me è un hobby ed una passione. C’è sicuramente una divisione tra carriera, posizionamento personale ed altro. Per fortuna ce ne sono tanti altri che lo fanno con spirito di servizio e portando delle idee, condividendole e portandole avanti”.