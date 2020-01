I Barbagiuai dolci alla Cipolla egiziana e con i fiori d’arancio saranno i grandi protagonisti del prossimo Carnevale

Sull’onda del grande successo dei “Belinetti”, che sono stati presentati in occasione delle ultime vacanze di Natale e che sono stati apprezzati anche a livello internazionale, l’agricoltore e il panettiere di Camporosso si sono lanciati in una nuova avventura proprio in occasione dell’avvicinarsi del Carnevale. La cipolla egiziana ligure, antica pianta locale reintrodotta nell’estremo Ponente grazie alla passione e tenacia di un gruppo di agricoltori guidati da Marco Damele, sarà ancora una volta grande protagonista della rielaborazione di un ‘antica ricetta: i barbagiuai dolci. Dopo i test degli ultimi giorni, sono ora pronti per andare in produzione questi gustosissimi ravioli ripieni di morbidissima crema alla cipolla egiziana, zucca locale, ortica e con l’aggiunta di gocce di fiori d’arancio di Vallebona. Un mix equilibrato e perfetto tra il forte legame con la terra degli ingredienti utilizzati e l’abilità e la competenza artigiana del panificio Fratelli Lia di Camporosso. Un prodotto nuovo, originale e salutare, rispettoso delle tradizioni rurali ed in grado di rallegrare i momenti di festa in famiglia o in compagnia degli amici.

La zucca, la cipolla egiziana ed in particolar modo l’ortica usate nelle nostre zone fin dai tempi antichi, anche nella tradizione celtica per la preparazione di ravioli, frittate, salse diventa così la base per dolci gustosi e naturali. Una gastronomia contadina povera, ma di livello assolutamente geniale e genuino, che ha tramandato nei secoli gusti particolari e profumi intensi. I barbagiuai dolci rappresentano così un modo piacevole di tornare al passato, di ricordare e promuovere alle nuove generazioni antiche tradizioni.

Il Panificio Fratelli Lia si trova a Camporosso al mare in via Braie, e per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 0184 294348

Maggiori informazioni sulla Cipolla egiziana a questa pagina facebook