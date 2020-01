Sanremo2020: il Festival è sempre più vicino, dopo Junior Cally ecco Georgina Rodriguez, miss Ronaldo (Foto)

Giornata di grandi nomi alle prove dell’Ariston, quest’oggi a 10 giorni dal Festival di Sanremo. Uno lo abbiamo visto oggi ed era Junior Cally (QUI), il trapper romano molto discusso per il testo della sua canzone che parteciperà al Festival di Sanremo.

E’, mentre Junior Cally rilascia una serie di dichiarazioni contro la violenza sulle donne ad alcune agenzie, arriva a Sanremo Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse della Juventus.

Junior Cally ha detto la sua attraverso Instagram: "Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma. Sono un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani uno dei suoi valori cardine. Mia mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c'è Valentina al mio fianco: siamo complici, amici, ci amiamo e ci rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo. È da qualche giorno che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. Quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e rappresenta la cruda realtà come fosse un film”.

Ed ora, da Junior Cally (che ha provato all’Ariston oggi pomeriggio), l’attenzione si è spostata su Georgina, splendida figliola, arrivata all’attenzione del grande pubblico per il suo famosissimo compagno. Oggi pomeriggio è arrivata (insieme ad uno dei figli) all’hotel Globo, ‘base’ della maggior parte degli artisti partecipanti a Sanremo e si è incontrata subito con Amadeus all’ingresso degli artisti.

Massimo riserbo, ovviamente, su cosa ha provato sul palco dell’Ariston mentre a Sanremo hanno oggi fatto capolino anche Francesco Facchinetti, Paola Perego e Gianmarco Mazzi. Ormai la città del Festival è già ‘caldissima’ nonostante manchino 10 giorni alla kermesse canora.

(Foto di Tonino Bonomo)