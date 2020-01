Sanremo2020: a 10 giorni dal via del Festival prove e lavori in corso per far trovare pronta la città (Foto)

Mancano 10 giorni al via ufficiale del Festival di Sanremo e la città dei fiori si sta preparando alla grande kermesse canora matuziana che scatterà il 4 ottobre con la diretta della prima serata. Ma la città dei fiori è già totalmente in clima Festival.

In piazza Colombo si sta ultimando il mega palcoscenico mentre si stanno anche installando i vari ‘ledwall’ che trasmetteranno immagini e musica tra piazza Colombo, Santa Tecla e piazza Borea D’Olmo. Un’impiantistica d’avanguardia che vede anche novità sul piano della sicurezza.

Mai a Sanremo si è visto un palco del genere in piazza Colombo e mai l’atmosfera del Festival si è vissuta con così grande anticipo. E la città sta rispondendo anche molto bene, con residenti e commercianti che, seppur con qualche disagio, stanno vivendo con positività il momento per il bene della città e del futuro economico della stessa.

Un Festival che arrivano poco dopo un dicembre ed un Capodanno di ottimo livello sul piano economico e che non può fare che bene al turismo ed al commercio sanremese. Ancora una settimana e a Sanremo arriveranno tutti i protagonisti per una kermesse canora che deve festeggiare il 70° anniversario e che, secondo le premesse, lo farà sicuramente in grande stile.

Intanto ieri altre prove e, tra i protagonisti più acclamati, nuovamente Rita Pavone, insieme ad Amedeo Minghi e Francesco Gabbani.