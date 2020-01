Ventimiglia: 63enne muore sotto i ferri a Novara, il ricordo della figlia "Eri bella nel cuore e nella mente... ciao Ma'"

Una nostra lettrice, Morena Giampà, ci ha scritto per un suo personale ricordo della mamma, Antonella Azzarà, scomparsa nei giorni scorsi all’età di 63 anni, all’inizio di un’operazione alla schiena, in una clinica di Novara.

La donna era molto conosciuta a Ventimiglia dove viveva e sul suo caso sono in corso indagini per capire con precisione eventuali responsabilità dei medici o del personale della clinica.

I funerali di Antonella Azzarà verranno celebrati oggi pomeriggio alle 14.30, in Cattedrale a Ventimiglia. Questo il toccante ricordo della figlia: “Eri bella nel cuore e nella mente, un assurdo e tragico destino ti han portato via da tutti, da me: ma eterna, tra cielo e terra, sarai, ora e per sempre. Buon viaggio Ma'… hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi hai fatto crescere in un attimo. Abbi cura di splendere. Tua figlia Morena”