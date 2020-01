Sanremo: principio di incendio al Borea, 19 pazienti trasferiti al pronto soccorso

Questa sera intorno alle ore 18, presso l'ospedale di Sanremo, si è verificato un principio di incendio in un locale tecnico esterno adiacente al Padiglione Borea a causa di un cortocircuito ad un UPS (apparecchiatura per l'alimentazione di emergenza in caso di black-out).

Scattato l'allarme antincendio, i Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti sul posto. Il cortocircuito ha generato del fumo avvertito dal personale di Medicina d'Urgenza e OBI al primo piano. E' quindi scattata la procedura di emergenza e 19 pazienti ricoverati, sono stati temporaneamente trasferiti nei locali del pronto soccorso e verranno ricollocati nei reparti di degenza non appena possibile.

In ottemperanza alla procedura di emergenza, e per evitare possibili sovraffollamenti al pronto soccorso di Sanremo, qualora necessario, alcuni accessi al Pronto Soccorso potranno essere dirottati presso gli ospedali di Imperia e Bordighera.

Non si sono verificati danni a persone ed è altresi stata ripristinata la sicurezza dell'impianto elettrico.