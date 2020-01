Sanremo: paura in via Dante per l'incendio in un garage, distrutto un'auto, due scooter e una bici (foto)

Un’auto, due scooter e una bicicletta sono completamente andati distrutti in un incendio che questo pomeriggio è scoppiato all’interno di un garage di via Dante Alighieri 76 a Sanremo. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 15. Il proprietario del magazzino se n’è accorto vedendo il fumo fuoriuscire all’esterno.



Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, e un’ambulanza, giunta sul posto in via precauzionale. Non si registrano infatti feriti.



La dinamica è in fase di accertamento, ma sembrerebbe possa essere causato da un corto circuito di uno dei mezzi all’interno del garage.