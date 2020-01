Camporosso: incidente nella notte sull'Aurelia, grave un uomo al Santa Corona

Incidente stradale ieri sera a Camporosso, sull'Aurelia all'altezza di un distributore di carburante, dove un uomo a bordo di uno scooter, per cause in via d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, cadendo sulla carreggiata.



Le sue condizioni sono subito apparse gravi ai soccorritori del 118, l'uomo nell'urto ha riportato un poltrauma ed è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.