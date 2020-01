Pigna: un centinaio di persone oggi sul Rio Carne per la 'Protesta dei pesci di fiume' (Foto)

Un centinaio di persone hanno partecipato oggi pomeriggio alla 'Protesta dei pesci di fiume', una giornata di mobilitazione nazionale con sit-in presidiati contemporaneamente, condivisa dalle Alpi agli Appennini da tutti i comitati civici che da anni si battono per la salvaguardia dei torrenti di montagna, contro il proliferare ‘selvaggio’ delle centraline del mini-idroelettrico. Ogni anno vengono autorizzati decine e decine di nuovi impianti di captazione delle acque libere, senza una pianificazione organica e avveduta di queste opere private.

L’evento è stato condiviso simultaneamente in oltre un centinaio di sit-in in tutta Italia: “Con questi sit-in – dicono gli organizzatori – vogliamo attirare l’attenzione del Ministero dell’Ambiente, che lo scorso anno ha emesso il Decreto FER-1, confermando l’incentivo al mini-idroelettrico. L’incentivo di Stato è la causa principale del moltiplicarsi delle centraline e della corsa senza regole alla concessione ai prelievi idrici, che si spinge fin nei piccoli torrenti di montagna, ancora integri nella loro naturalità. Proprio su questi corsi d’acqua minori, la Direttiva Quadro Acque verrebbe disattesa, causando negli ecosistemi acquatici offese ambientali irreversibili con pesante pregiudizio per la biodiversità, ed esponendo il nostro Paese ad una probabile nuova infrazione comunitaria”.

Danni gravissimi, per un contributo di energia rinnovabile irrisorio e ceduto dai privati al Gestore dei Servizi Energetici ad un prezzo spropositato: “Ricordiamo che l’incentivo va a vantaggio delle imprese di derivazione mini-idroelettrica ed è sostenuto dai cittadini con le bollette delle utenze domestiche, per un importo complessivo di circa 1.301 milioni di euro all’anno, garantito ai produttori per più di vent’anni (fonte GSE - 2018)”.

Alla manifestazione era anche presente Alice Salvatore del Movimento 5 Stelle.