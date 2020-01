Nella Giornata della Memoria, Sanremo ricorda i suoi militari rinchiusi nei lager nazisti, lunedì la cerimonia

In occasione della Giornata della Memoria, lunedi 27 gennaio alle ore 11 nei Giardini di Corso Mombello a Sanremo, si svolgerà la consueta celebrazione presso la Lapide in ricordo dei Militari Sanremesi Internati nei Lager Nazisti, posizionata nel 2012 su proposta di Gerolamo Merlo in particolare ricordo di Stefano Merlo, suo fratello, giovane sanremasco nato nel 1920 e deceduto nel campo di sterminio di Fullen (Germania Occidentale - Westfalia) nel .



Si ringrazia l'amministrazione comunale per la recente opera di restauro della scritta posta sulla lapide e della nuova aiuola fiorita che renderà d'ora in poi quotidiano omaggio a tutti gli internati nei Lager e ai caduti di Cefalonia, la cui statua affianca la Lapide.