Badalucco incontra il Lussemburgo, il sindaco Orengo riceve il primo cittadino di Esch "Li ho invitati a tornare alla sagra dello Stoccafisso"

Badalucco incontra il Lussemburgo. E' successo due giorni fa quando Matteo Orengo, il sindaco del paesino della Valle Argentina ha accolto Georges Mischo, primo cittadino di Esch-sur-Alzette, seconda città lussemburghese con i suoi 34mila abitanti. Una realtà importante che nel 2022 sarà anche capitale europea della cultura.

Che cosa condividono oggi queste due realtà così diverse tra loro? Per il momento nulla ma questi incontri tra amministratori servono proprio per avviare rapporti istituzionali e permettere a borghi più piccoli di aprirsi verso una dimensione più internazionale. L'incontro tra i due sindaci non è stato casuale, infatti, Orengo è riuscito ad intercettare il suo omologo mentre si trovava in visita a Nizza. Da lì, l'invito a trascorrere qualche ora insieme per conoscere la realtà badalucchese, una proposta accolta positivamente e con curiosità da Mischo.



Per il sindaco e la delegazione lussemburghese è stata la prima volta a Badalucco ma potrebbe non essere l'ultima. Questa è la speranza del sindaco Orengo: “Abbiamo trascorso insieme un paio d'ore, dove abbiamo condiviso qualche idea. - ci racconta il primo cittadino di Badalucco - Le nostre sono due realtà diverse ma non è detto che non si possano trovare punti in comune. Li ho portati in giro per Badalucco per fargli conoscere il nostro paese e poi siamo andati in Comune dove gli ho donato un cesto contenente alcuni prodotti locali, in particolare una bottiglia di olio e dei fagioli bianchi badalucchesi”.



“E' stata l'occasione per conoscere una realtà importante dove la comunità italiana è tenuta in grande considerazione. - prosegue Orengo - Il sindaco di Esch-sur-Alzette è anche un deputato del parlamento europeo, infatti, parlando con loro traspare chiaramente come vivano la dimensione dell'Europa in modo nettamente diverso rispetto ai paesi dell'area sud del Mediterraneo, Italia compresa. Valuto in modo positivo questa opportunità. Penso che si possa intavolare un discorso di scambio culturale, fatto di visite ed incontri. Siamo stati invitati a partecipare alla giornata della cultura e noi abbiamo ricambiato invitandoli a settembre in occasione della Sagra dello Stoccafisso” - conclude Matteo Orengo.