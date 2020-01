A Bordighera una balena che si immerge in una fontana: presentata l’opera dell’artista Giancarlo Mazzoni che darà il benvenuto in città (Foto)

Una nuova opera d’arte per dare il benvenuto a Bordighera. Grazie alla firma dell’artista Giancarlo Mazzoni e all’iniziativa dell’amministrazione comunale, la Città delle Palme potrà abbellire la fontana che sarà realizzata in via dei Colli, nella zona del ‘Bel Sit’.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel centro culturale della ex chiesa Anglicana di Bordighera alla presenza dell’artista, del sindaco Vittorio Ingenito e dell’amministrazione bordigotta. Presente anche Sabina Airoldi dell’istituto ‘Tethys’, i difensori e promotori del Santuario dei Cetacei.

Le interviste

L’opera sarà installata all’interno della fontana al ‘Bel Sit’, un luogo di grande passaggio, e senza dubbio stupirà chiunque farà il proprio arrivo a Bordighera.



(foto di Eugenio Conte)