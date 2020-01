Sanremo: domani in due supermercati del centro città la raccolta alimentare di sei Lions Club

Alcuni dei sei Lions Club della zona 4B del distretto 108Ia3 (Sanremo Host, Arma e Taggia, Sanremo Matutia), effettueranno domani, coordinati dalla responsabile Distrettuale del Service Maria Grazia Tacchi, una raccolta alimentare in alcuni supermercati di Sanremo e Arma di Taggia, che saranno consegnati ad enti assistenziali, parrocchie e al Banco alimentare.

Domani mattina i soci del Lions Club Sanremo Host, saranno presenti in due supermercati della città, dalle 9 alle 18:

Supermercato Conad City – Via N. Sauro, 20

Supermercato Carrefour Express – Via Della Repubblica, 90

Collaborano alla raccolta alimentare i Rangers d'Italia della sezione locale di Sanremo, guidati dal Presidente Lorenzo Prette. La raccolta delle derrate alimentari, saranno consegnate al Frati Cappuccini, ai frati della Parrocchia della Mercede, alla Parrocchia degli Angeli e al Banco Alimentare del Comune di Sanremo.

Com'è ormai consolidata tradizione da diversi anni, i Lions che presidieranno i supermercati al loro affidati – indosseranno il tradizionale gilet giallo, per provvedere alla raccolta degli alimenti stessi.

“Siamo orgogliosi come Lions del Distretto 108 Ia3 – dichiara Roberto Pecchinino, Presidente del Lions Club Sanremo Host – di aderire all'iniziativa Distrettuale coordinata da Maria Grazia Tacchi (Lions CLub Sanremo Matutia) per la colletta alimentare e ringrazio sin d’ora i soci che hanno dato la loro disponibilità a suddividersi nei vari turni di lavoro, per affiancare i cittadini che domani doneranno generi alimentari da destinare alle persone più bisognose e meno fortunate. Ci auguriamo che il nostro impegno, sia domani condiviso con la generosità di quanti si recheranno al supermercato per la spesa donando:una scatola di pasta o una busta di latte, olio, biscotti o generi alimentari a lunga conservazione”.

Un ringraziamento particolare il Lions Club Sanremo Host, lo rivolge a Franco Lupi (responsabile del Supermercato Conad City di C,so Nazario Sauro) e al Direttore Dho Ettore(Supermercato Carrefour Express di via della Repubblica)

Purtroppo sono sempre più numerose le famiglie che dichiarano di “non avere soldi per l’acquisto di cibo”. E i Lions, fedeli al motto internazionale "WE Serve - Noi serviamo" concretizzano lo spirito di volontariato che raccoglie oltre 1,36 milioni di soci nel mondo, uniti da unico ideale: "Dove c'è bisogno, lì c'è un Lions".