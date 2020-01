Ventimiglia: parcheggi 'blu' per i disabili, l'ex Assessore Nesci "Da noi nessuna delibera a scopi elettorali!"

L’ex Assessore ai Servizi Sociali di Ventimiglia, Vera Nesci, interviene in merito alla delibera assunta dalla giunta dell’ex Sindaco Ioculano, del 6 novembre 2018, che istitutiva l'esenzione per i disabili dal pagamento del parcheggio pubblico delimitato da segnaletica orizzontale blu.

“Una delibera – sottolinea Vera Nesci - lasciata incredibilmente scadere dall'attuale Giunta e non intendo accettare l'accusa che ‘l'attenzione per i bisogni e le necessità dei diversamente abili sia stata utilizzata dalla giunta Ioculano a fini elettorali’. La delibera è stata assunta a seguito di confronto con il comitato ‘Peba’ e di specifico impegno assunto nella Commissione con lo stesso comitato, il 18 settembre 2018, ben lontano dalla scadenza del mandato elettorale. Peraltro, proprio la durata sino al mese di settembre avrebbe dovuto permettere all'amministrazione insediata di avere il tempo per svolgere le necessarie verifiche e poter rinnovare il provvedimento”.

“Cosa che non è avvenuta – prosegue l'ex Assessore - e che ha causato la situazione alla quale oggi la giunta Scullino prova a rimediare, con il consueto metodo di scaricare le colpe sui precedenti amministratori. E' grave, infatti, che il Sindaco Scullino e la sua giunta scoprano dopo ben 4 mesi che un provvedimento, avente ad oggetto un tema così importante, abbia perso efficacia. E fa sorridere che si tenti di fare ricadere la colpa sulla minoranza che, ovviamente, non tiene l'agenda delle scadenze amministrative alla maggioranza. Lo staff del Sindaco non si occupa anche della verifica dell'efficacia dei provvedimenti?”

“Tengo a ricordare alla giunta Scullino – termina la Nesci - i numerosi interventi realizzati negli anni a favore dei disabili, tra i quali la realizzazione della prima spiaggia pubblica per diversamente abili, inaugurata in data 9 luglio 2016; la modifica, nel mese di maggio 2017, di alcuni spazi di sosta per disabili che non erano perfettamente utilizzabili, seguita personalmente dall'Assessore Faraldi con la collaborazione dei ragazzi della Spes; l'aggiornamento della mappa degli stalli presente sul sito istituzionale, nonché la realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi cittadini, solo per citarne alcuni. Come si può vedere, siamo sempre stati vicini ai diversamente abili, non solo in campagna elettorale. Lavorate, per favore, senza offendere chi ha lavorato prima di voi senza secondi fini”.