Onorevole Tovaglieri (Lega): “Europarlamentare Gb contro nostre forze dell’ordine, nessuna lezione da chi vuole porti aperti”

“Con un invito inoltrato a tutti i componenti del Parlamento Europeo, l’europarlamentare britannico di sinistra Magid Magid promuove un suo evento dedicato alla drammatica situazione di Ventimiglia e se la prende con le nostre forze dell’ordine, parlando di ‘violazioni dei diritti umani’ da parte delle autorità al confine. Anziché puntare il dito contro chi indossa una divisa per servire il nostro Paese e per garantire tutti i giorni la nostra sicurezza, farebbe meglio a prendersela con chi in questi anni ha promosso la politica dei porti aperti, la sinistra che ha sostenuto l’immigrazione senza regole e l’Europa che, lavandosene le mani, ha consentito l’invasione.

La città di Ventimiglia e l’Italia sono vittime delle politiche scellerate e buoniste dell’Europa e della sinistra tanto care a Magid Magid. Giù le mani dalle forze dell’ordine e di polizia italiane, costrette a dover fronteggiare una situazione di continua emergenza, criticità di ordine e sicurezza eccezionali”.



Lo dichiara in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega.