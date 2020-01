Sanremo2020: un caffè all'Ariston con Amadeus prima delle prove, e spunta anche Paolo Jannacci (Foto)

Durante la settimana del Festival è anche difficile riuscire a prendere un caffè al bar del Teatro Ariston, vista la ressa che solitamente si trova all’interno del foyer.

E, quindi, questa mattina Amadeus (il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo) si è concesso una sana ‘pausa caffè’ con alcuni collaboratori ed ha anche trovato il tempo di un saluto con tanto di foto ricordo, con Paolo Jannacci, figlio dell’indimenticato Enzo.

Qualche minuto divertente, condito dal caffè che di prima mattina è sicuramente propedeutico al lavoro. Poi subito in Teatro per lavorare ed ascoltare le prove che si stanno susseguendo. Intanto, in piazza Colombo si continua a lavorare per allestire impianti e luoghi da dove si esibiranno i protagonisti della kermesse canora e da dove verranno anche mandate in onda molte trasmissioni Rai.

Per l’occasione è stata chiusa al traffico via Asquasciati, per consentire ad un camion di viaggiare in contromano ed arrivare in piazza Colombo, dove è stato trasportato uno studio, sistemato nell’area che solitamente è occupata dai Taxi.

