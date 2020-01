Sanremo2020: 'Tra palco e città', ecco il video che presenta il Festival che si propone anche fuori dall'Ariston

“Stiamo portando avanti un lavoro organizzativo enorme insieme alla Rai per riuscire a definire tutti gli aspetti logistici di un evento che mai come quest'anno coinvolgerà tutta la città. Sarà un Festival mai visto prima, con elementi di innovazione che potrebbero aprire una nuova strada per il futuro”.

Lo ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, commentando il progetto ‘Tra palco e città’ che ha coniato la Rai, insieme al Comune, per fare in modo che anche chi non è in possesso di un biglietto per le serate possa godere a pieno dell’atmosfera festivaliera.

Durante la conferenza stampa della kermesse canora matuziana, la Rai ha anche presentato il filmato che pubblicizza tutti i luoghi dove il Festival ‘uscirà’ in città. Eccolo:

"Sarà una Sanremo interamente coinvolta dal Festival": lo ha confermato il presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano, che ha presentato un progetto per la città, che sarà ancora più vicina alla kermesse canora, con una serie di iniziative tra l’Ariston, ovviamente, ma con il grande coinvolgimento di piazza Colombo ed il suo palco con gli eventi al pomeriggio e la sera. Ci sarà poi il Palafiori e ‘Casa Sanremo’, dove ci sarà la sala radio tv private e la diretta dell’Altro Festival. Ma senza dimenticare la storia del Festival che sarà protagonista a Santa Tecla. E piazza Borea d’Olmo, dove saranno protagoniste le radio.

Il tutto collegato dal 'Red Carpet’, che sarà il trait d’union di tutto: “Abbiamo parlato spesso di far ‘uscire’ il Festival in città – ha detto Marano - e, quest’estate è stato proprio Amadeus a sposare l’idea. Un po’ sulla falsa riga del Festival del Cinema di Venezia, con una ‘urbanizzazione’ della manifestazione in città. Importante è stata la collaborazione del Questore Capocasa e del Sindaco Biancheri, senza dimenticare il lavoro di Vincenzo Russolillo per il Palafiori. Far giocare una bella partita è importante, ma è fondamentale farla vedere bene”.