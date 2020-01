Sanremo2020: proseguono le prove in teatro, ieri è stata la volta de 'Le Vibrazioni' con Francesco Sarcina (Foto)

Proseguono le prove in teatro al Festival di Sanremo e, ovviamente, sono sempre di più i cantanti che si aggirano nelle strade di Sanremo, con i fan alla loro ricerca per un selfie o un autografo.

Ieri è stata la volta di Francesco Sarcina de ‘Le Vibrazioni’ che, tra una prova e l’altra ha trovato il tempo per un buon piatto di pesce in un ristorante della movida matuziana. Oltre a lui, nelle vie di Sanremo, anche Carlo Di Francesco, musicista ed insegnante nel talent ‘Amici’, in onda sulle reti Mediaset.

(Foto di Tonino Bonomo)