Sanremo: in mezzo a un Sindaco e due ex Sindaci Alfredo Schiavi ha presentato il libro 'Dare per avere' (Foto)

Un titolo, dicevano i vecchi giornalisti, deve far esclamare di meraviglia o di rabbia. Un titolo, se lo accompagni ad un’immagine che colpisce al cuore e al cervello, non te lo dimentichi più.

Uno striscione, un manifesto, un volantino e il modo di porgerli sono la stessa cosa: devono farti esclamare e fare in modo che quello che c’è scritto lì, non te lo dimentichi più. Alfredo Schiavi tutta la vita l’ha percorsa tra la grafica e la piazza e quindi conosce bene entrambe le cose.

Oggi pomeriggio Alfredo Schiavi ha incontrato tanta gente sulla ‘Piazzetta dei Diritti’ ma, soprattutto, aveva al suo fianco un Sindaco e due ex Sindaci. Alfredo è una persona schietta, uno che non le ha mai mandate a dire e che men che meno lo fa oggi.

Chi non lo conosce personalmente lo chiama l’uomo sandwich per averlo visto tante volte in centro a Sanremo ‘bardato’ con i suoi cartelli. Persona buona e mite, attraverso i suoi striscioni ha fatto tante battaglie e questa sera ha presentato il libro ‘Dare per avere’.