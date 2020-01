Sanremo: il Festival approda anche a 'The Mall' con una mostra degli abiti che hanno fatto la storia del Festival

La moda del ‘Festival di Sanremo’ approda anche a ‘The Mall’, l’outlet del lusso che ha aperto nel giugno scorso in Valle Armea, alla periferia Est della città dei fiori.

Lo farà con la mostra ‘The Fashion Side of the Festival’, tra il 31 gennaio ed il 23 febbraio, con l’esposizione degli abiti indossati da alcuni tra i più celebri artisti che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. La mostra sarà allestita all’interno di un ‘sitting’ particolarmente all’interno di ‘The Mall Sanremo’ e rimarrà a disposizione per essere visitata gratuitamente da tutti coloro che lo vorranno.

Proprio per questo la Giunta matuziana ha ceduto, gratuitamente e per il periodo della mostra a ‘The Mall’, l’utilizzo del marchio del Festival di Sanremo, che è di proprietà del Comune. Lo stesso marchio sarà utilizzabile dall’outlet del lusso, all’interno della serata di gala di lunedì 3 febbraio al Casinò, dove è previsto uno show che si propone di rappresentare e ripercorrere la storia del nostro paese e la sua evoluzione sociale, anche attraverso l’evoluzione del costume che ha accompagnato il Festival nelle sue passate edizioni.

Al galà è prevista la partecipazione di circa 200 persone, in occasione dell’evento di apertura del Festival con ospiti di vario genere. Nella serata saranno presentati alcuni degli abiti che poi verranno esposti nella mostra.