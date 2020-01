Sanremo: dopo il polverone su Junior Cally il Comune chiederà alla Rai di inserire un proprio rappresentante nella commissione

Non solo i media nazionali, non solo il variopinto ‘popolo’ dei social. Anche la politica locale ha voluto dire la propria in merito al ‘caso’ Junior Cally, l’effervescente polemica che sta anticipando la 70ª edizione del Festival di Sanremo. Questa mattina la conferenza dei capigruppo, aperta anche ai vice e presieduta da Alessandro Il Grande, ha discusso la vicenda del trapper che nessuno vuole a Sanremo per via di alcune frasi piuttosto forti nei propri testi.

La polemica, che insieme a molte altre sta facendo da traino per la kermesse, ha appassionato in particolare alcuni consiglieri comunali, lasciandone indifferenti altri. Ma, in epoca social, era inevitabile che anche la politica locale volesse toccare l’argomento.

Al termine della riunione ne è uscito un documento unanime contro la violenza sulle donne, ma anche una proposta da presentare alla Rai per inserire un proprio rappresentante nella commissione chiamata a selezionare i cantanti in gara. Ma, per il momento, si tratta solo di una proposta.