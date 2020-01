A Triora, dal 7 al 21 marzo, tre seminari su falconeria, cinofilia ed equitazione

Dal 7 al 21 marzo a Triora si terranno tre seminari di avvicinamento alla falconeria, cinofilia, equitazione. Si tratta di un appuntamento annuale organizzato dall'associazione Terra di Confine in collaborazione con il Comune del paese delle streghe.



Il primo incontro, il 7 marzo, sarà sulla falconeria. "Si parlerà di gestione del rapace, volo libero e metodi di caccia, partendo dalla Mongolia, dalle potenti e grandi aquile e per concludere con i pregiati falconi in Europa. Falconeria come Arte Nobile ormai entrata come Patrimonio Unesco .Normativa e autorizzazioni al volo libero e spettacoli. Saranno ospiti il responsabile Unesco, il dott. Ciro Esse della sezione di Sanremo, la dott.ssa Valentina Borgna, responsabile centro di controllo comprensorio Alpino. Interverrà come relatrice la dott.ssa Sabina Camarda, dir.tecnico dell'associazione Terra di Confine e responsabile tutela fauna protetta e recupero cavalli problematici" - spiegano dall'associazione organizzatrice.



"Nel secondo appuntamento, il 14 Marzo, verrà trattata la gestione del cane problematico e il quotidiano, leggere il linguaggio del cane e saper riconoscere le espressioni per poi avere una corretta gestione. Contestualmente verrà presentato il nucleo cinofilo di ricerca persone dell'associazione Terra di Confine, in collaborazione con la protezione civile di Ventimiglia. Inoltre è previsto l'intervento del dott. Davide Nizza, addestratore-educatore Enci, responsabile nucleo cinofilo Protezione Civile Ventimiglia" - aggiungono.



L'ultimo seminario si terrà il 21 Marzo. "Sarà l'occasione per parlare dell'addestramento del cavallo in una modalità nettamente naturale. Si parlerà del recupero psico-fisico del cavallo, della lettura del cavallo problematico e del recupero fisico sull'animale traumatizzato. Il cavallo, come ogni essere sulla terra, ha un meraviglioso modo di comunicare, segnala sofferenza, dolore, serenità, curiosità. Quando un cavallo non risponde ad un nostro sollecito, non è mai un problema di ostilità, ma ha diverse motivazioni: la non risposta è la risposta stessa".



"Interverranno come relatori: la dott.ssa Sabina Camarda che si occupa della tutela della fauna protetta ed è specializzata nel recupero del cavallo traumatizzato; la dott.ssa Alessandra Deerinck , Medico Veterinario che esporrà il suo Metodo “Human Horse Sensing”, metodo dove le caratteristiche fondamentali sono comunicare tramite i 5 sensi, utilizzandoli, ci insegna, per costruire una relazione positiva, maniera naturale ed istintiva" - concludono da Terre di Confine.