70° Festival di Sanremo: ai giornalisti della sala stampa l'appello di Loredana Bertè nel nome di Mia Martini

A pochi giorni dall'inizio del 70° Festival di Sanremo e sulla scia delle polemiche per i testi passati di Junior Cally, arrivano anche le parole di Loredana Bertè che, in nome della sorella Mia Martini, lancia un appello ai giornalisti della sala stampa.

Il post di Loredana Bertè:

Chiedo ai giornalisti della Sala Stampa dell’Ariston di escludere, a priori, una possibile candidatura al “Premio della critica Mia Martini” di qualsiasi artista che promuova attraverso i suoi testi violenza fisica o verbale verso le donne o misoginia in generale. Mia sorella è stata per anni vittima di bullismo "verbale" e non credo che avrebbe mai voluto che il suo nome venisse associato a certi “soggetti” che andrebbero squalificati (come avvenuto di recente e giustamente in un’altra trasmissione di successo) per istigazione alla violenza sulle donne e per il pessimo messaggio che arriva ai giovanissimi.