Da Mezzo pollice è tempo di irrigazione!

Nelle campagne, nei giardini privati e nei parchi cittadini, sta per partire la stagione dedicata all'irrigazione. Da mezzo Pollice a Diano Marina, oltre alle tubazioni in polietilene, ai raccordi, alle saracinesche, agli irrigatori, alle elettrovalvole e alle centraline, vi aspettano anche prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura. Esistono diversi metodi di irrigazione, tutti interessanti per diversi motivi, ma lo staff dell'azienda preferisce affidarsi a marchi leader del settore come Rain Bird e Galcon.

“Per irrigazione – ci ha spiegato Angelo Gonano, titolare di Mezzo Pollice – si intende un tipo di attività basata sull'innaffiamento che viene attuato in base alle dimensioni e alla disposizione dei giardini, al tipo di vegetazione che li compone, al budget e molto altro ancora. Pertanto, esistono diversi tipi di irrigazione che richiedono materiali specifici di qualità. L'irrigazione superficiale può essere manuale, con tubi e avvolgitubo, o più sofisticata con l'adattamento di irrigatori su una o più reti di tubi in polietilene. L'irrigazione a goccia, mediante microirrigatori o gocciolatori, ottimizza la distribuzione dell'acqua alle piante. L'irrigazione automatica, interrata o fuori terra, ottimizza la distribuzione dell'acqua, mantiene il giardino durante la tua assenza e rappresenta un notevole risparmio di tempo. Questo genere di innaffiamento è gestito da una centralina/programmatore, che controlla il funzionamento delle elettrovalvole di irrigazione. L'installazione di un sistema di irrigazione automatico non rappresenta grandi difficoltà, ma richiede uno studio preventivo preciso. Inoltre si ha un risparmio di consumi perché si utilizza solo l'acqua che necessitano le zone interessate all'innaffiatura e in modo omogeneo. Per offrire un servizio completo al cliente, eseguiamo anche dimensionamenti ed eventuali sistemi di pompaggio”.

Mezzo Pollice ha selezionato per i suoi clienti attrezzature per l'irrigazione di brand famosi, progettate per essere resistenti ed efficienti. Nella vasta gamma dei prodotti a magazzino o su richiesta, troverai ciò di cui hai bisogno per un sistema di irrigazione che preservi la bellezza del tuo giardino e razionalizzi il consumo di acqua.

