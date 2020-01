Ventimiglia: aggredisce una donna e due uomini, poi sfonda vetrina di una sala scommesse. Arrestato 24enne del Gambia

Un 24enne del Gambia è stato fermato dalla Polizia di Ventimiglia mentre armato di un paletto di ferro, aveva distruggere a colpire le vetrine di una sala scommesse di corso Limone Piemonte, nella città di confine. L'intervento degli agenti era stato richiesto per quella che doveva essere una lite tra due persone ma all'arrivo sul posto si è prospettato un altro scenario.



Secondo quanto ricostruito, lo straniero poco prima di iniziare ad accanirsi sull'attività commerciale, aveva aggredito, senza motivo, una donna dapprima spintonandola e strattonandola per i capelli per poi colpirla con un calcio. In difesa della malcapitata erano intervenuti i titolari della sala scommesse. Entrambi erano riusciti ad atterrare il 24enne che poi per tutta risposta aveva sradicato un palo di ferro per usarlo come arma e contro le vetrine del negozio.



La Squadra Volante ha arrestato lo straniero, colto nella flagranza del reato di danneggiamento aggravato. Dopo averlo accerchiato, con l’ausilio di altre Forze di Polizia nel frattempo intervenute, i poliziotti riuscivano a convincerlo a interrompere la sua condotta. Presentando una vistosa ferita alla testa, il ragazzo veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo da personale del 118, scortato dalla Polizia di Stato.

La sua azione fuori controllo ha causato un danno di circa 3mila euro alla sala scommesse. Inoltre, sia la donna che i due uomini, coinvolti nella vicenda, hanno avuto bisogno delle cure al Pronto Soccorso. Per le ferite riportate, alla donna è stato diagnosticato un trauma con una prognosi di 20 giorni, al titolare dell'attività commerciale, un trauma con prognosi di 15 giorni e al socio una infrazione del quarto dito della mano sinistra con 5 giorni di prognosi.



Sul posto interveniva anche personale della Polizia Scientifica per effettuare i relativi rilievi. Rimane da appurare a che cosa servisse uno zaino pieno di pietra che lo straniero portava con sé e con il quale aveva tentato di opporsi ai due uomini intervenuti in soccorso della donna. Intanto, stamani, in udienza il giudice ha convalidato l’arresto e applicato all’imputato l’obbligo di firma, tutti i giorni presso gli Uffici di polizia.