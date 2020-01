Servizi straordinari in vista del Festival di Sanremo: Polizia controllate 100 persone e 25 veicoli

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio del Commissariato P.S. di Sanremo nell’ambito del piano disposto dal Questore di Imperia per l’approssimarsi del Festival della Canzone italiana. Grazie alla presenza degli equipaggi aggregati del Reparto Prevenzione Crimine, nel corso della settimana sono stati effettuati approfonditi controlli nel centro cittadino volti ad allontanare malintenzionati e persone sospette, anche mediante l’uso delle misure di prevenzione. Complessivamente sono state controllate 100 persone e 25 veicoli.

Nel pomeriggio di ieri la Squadra di Polizia Giudiziaria rintracciava per le vie di Sanremo un cittadino italiano di origini calabresi di sessantacinque anni. A suo carico risultava un ordine di carcerazione per scontare la pena della reclusione di 1 anno e 8 mesi inflitta per un precedente fatto di lesioni arrecate ad una donna.

Nello stesso giorno i Poliziotti di Quartiere individuavano un trentacinquenne di origini pugliesi segnalato dai cittadini come autore di insistenti molestie e richieste di soldi; nelle scorse settimane, si era anche improvvisato parcheggiatore insieme ad un complice, già destinatario nei giorni scorsi di un Foglio di Via. Considerati i suoi numerosi precedenti di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio, l’uomo veniva allontanato da Sanremo con Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Imperia. I poliziotti lo deferivano altresì all’Autorità Giudiziaria per esercizio molesto dell’accattonaggio.

Sempre nel pomeriggio di ieri, un ulteriore intervento veniva effettuato dalla Squadra Volante a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 con la quale veniva segnalato, in località Bussana, un uomo che, in apparente stato di ebbrezza, si aggirava a torso nudo minacciando i passanti. L’uomo, poco prima dell’arrivo della Volante, si scagliava contro un anziano alla guida di una autovettura colpendo il vetro destro con un pugno. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti che fermavano l’aggressore, un italiano di quarantadue anni, visibilmente alterato a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche, che veniva accompagnato in ufficio e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.