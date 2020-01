Reggio Calabria: respinte le richieste del Pm su nuove dichiarazioni, la sentenza del processo 'Breakfast' verrà emessa oggi

"Non ricorrono i presupposti per l’interruzione della requisitoria, le dichiarazioni di Liuzzo non sono decisive ai fini della decisione e rigetta la richiesta del pm”.

Il Tribunale reggino ha quindi respinto quanto invocato dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo il quale aveva chiesto di interrompere la discussione per poter depositare le nuove dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pino Liuzzo e la sua eventuale escussione.

Adesso quindi il pm sta proseguendo le repliche e la sentenza del processo "Breakfast" verrà emessa oggi.