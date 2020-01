Ventimiglia: multe ai disabili sui parcheggi blu, nuovo intervento di Leuzzi ma anche la Consulta chiede un incontro

Continua a tenere banco il ‘caso’ delle multe ai diversamente abili sui parcheggi ‘blu’. Dopo il botta e risposta di ieri, il Consigliere Federica Leuzzi torna sull’argomento: “Vorrei semplicemente far presente alla giunta che il ruolo della minoranza non è quello di controllare le scadenze di bandi e convenzioni. Possibile perdere delle occasioni così importanti? La nostra delibera era solo in via sperimentale, per questo durava 9 mesi e le elezioni non c'entravano nulla”.

Dal canto suo interviene anche Ernesto Basso, Presidente della Consulta per l’Handicap: “Solo adesso riusciamo a riprendere fiato, dopo aver appreso che alcuni veicoli a servizio dei disabili muniti di regolare CUDE e stazionati negli stalli blu, sono stati multati. Già il 14 novembre scorso, dopo essere venuto a conoscenza del contenuto della delibera, inviammo una nota chiedendo la sospensione di ogni azione negativa ed un incontro urgente. Ora non c’è più tempo e chiediamo un immediato incontro per rimediare ad un pasticcio che dura da troppo tempo”.