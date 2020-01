Taggia: problemi a localizzare via Orti 100, il sindaco replica a Napoli "Situazione complessa. La toponomastica non corrisponde e servono verifiche"

"Contavo, lo dico sinceramente, che fosse un problema di facile soluzione, ma così purtroppo non è stato"

Il sindaco di Taggia, Mario Conio ha voluto replicare alla segnalazione del consigliere Luca Napoli (Il Passo Giusto). L'esponente di opposizione si è fatto portavoce del problema di alcuni residenti di via Orti 100 che da tempo chiedono l'installazione di un cartello all'intersezione con la SP 548 (Leggi la notizia QUI).



Il problema nasce da alcuni disservizi patiti da queste persone nella consegna della posta. Sull'argomento il primo cittadino ha voluto precisare che il tempo è passato perchè sono emerse delle difficoltà: "Esatto, la toponomastica della via indicata dal Sig. Votano infatti non è chiara e non corrisponde con la toponomastica del Comune. La posa del cartello così come richiesto, non sarebbe quindi corretta. Stiamo ora effettuando alcune verifiche con l'ufficio preposto per comprendere come risolvere questo piccolo, grande problema".