Sanremo: incontro tra gli studenti dell'Istituto Centro Levante con la scrittrice Paola Ravani (foto)

Mercoledì scorso la scrittrice Paola Ravani ha incontrato gli studenti dell'Istituto Centro Levante di Sanremo di via Volta. Ecco il resoconto a firma dei ragazzi della scuola.

“Se gli adulti di Sanremo hanno i Martedì Letterari, noi ragazzini e ragazzi dell'Istituto Centro Levante di Sanremo abbiamo i nostri Mercoledì... da Lettori! E da Lettori appassionati da qualche tempo incontriamo Scrittori! Ebbene sì! Mercoledì 22 gennaio è stata la volta di incontrare la scrittrice Paola Ravani, autrice de ‘L'Isola dei Pescecani’, edizioni Einaudi Ragazzi­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. Il libro, destinato alla fascia 11-14 anni, ci è stato presentato da Paola, senza fare ‘spoiler’ ma, grazie alle nostre domande curiose, qualcosa è trapelato. Ambientato nell'Isola Blu, il romanzo ha per protagonisti due ragazzi, fratello e sorella, Ruben e Babila. Minacciosa, lontana, circondata da correnti pericolose ed altrettanto pericolosi squali, secondo le voci degli abitanti, l'Isola dei Pescecani incombe sulla vita dei due ragazzi... Mare, avventura, mistero, amore, forza e molti altri sono gli ingredienti di questo bellissimo racconto".



"La nostra chiacchierata con la scrittrice è stata molto interessante...abbiamo scoperto molte cose della sua attività di scrittrice. Paola impiega mol o tempo a scrivere perché prima butta giù un'idea, una bozza del romanzo, centrata sui personaggi, pensandoli e caratterizzandoli, poi pensa e scrive i dialoghi, poi ancora legge, riscrive e modifica il racconto. In effetti il suo linguaggio è chiaro, scorrevole, piacevole per noi ragazzi che andiamo sempre di fretta. Tutto questo lavoro è stato riconosciuto e scelto dalla Einaudi Ragazzi, una delle più importanti case editrici italiane".



"L'ispirazione le è venuta dalle sue letture e dalle sue esperienze... Abbiamo scoperto che ama moltissimo scrivere per i ragazzi. In passato ha scritto altri racconti e romanzi per ragazzi, Pepe Poliz e la foresta Senevedonodituttiicolori, La tribù dei CyberSicuri. Navigare in Internet in sicurezz@, e che a maggio uscirà, sempre per Einaudi Ragazzi, un altro suo romanzo, Il bambino dall'occhio blu, la storia molto divertente di un bambino dallo sguardo... speciale. Paola ha però nel ‘cassetto’ (del suo PC) molti altri racconti a cui sta lavorando e che usciranno dopo il suo accurato lavoro di rifinitura. Nel pomeriggio, presso la libreria Mondadori, si è svolto l'incontro con i lettori per il firmacopie con dediche personalizzate. Insomma un vero Mercoledì da... Lettori! Ora non ci resta che aspettare i prossimi libri di Paola Ravani!!!”.