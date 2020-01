Sanremo: domani porte aperte all'Istituto ‘G. Marconi’ per studenti e genitori

Domani, dalle ore 15 alle ore 18, gli studenti e le relative famiglie sono invitati alla visita dell'IIS ‘G. Marconi’ di Sanremo.

Il programma della giornata prevede:

- Presentazione del corso Tecnologico (ex ITIS) di informatica e telecomunicazioni e del Corso Professionale (ex IPSIA) per operatore elettrico/elettronico;

- Visita dei laboratori

- MiniSmartLab: alle ore 15.15, 16.15 e 17.15

In segreteria sarà presente un docente che fornirà assistenza per le eventuali iscrizioni fatte direttamente a scuola.