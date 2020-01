Il ristorante Mirazur di Mentone, condotto dallo chef Mauro Colagreco, conserva le sue tre stelle nella guida Michelin del 2020, che sarà svelata lunedì.

C’è sempre un po’ di timore per i cuochi che hanno le tre stelle Michelin ma per Mauro Colagreco non ci saranno problemi

Lo ha confermato in un’intervista il responsabile della Michelin, che ha anche ricordato come le stelle non si ‘ereditano’ ma si guadagnano anno per anno.