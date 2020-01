Gli attivisti di Amnesty International Italia organizzeranno domani delle fiaccolate per ricordare il quarto anniversario dalla scomparsa, al Cairo, di Giulio Regeni.

A Sanremo l'evento si svolgerà in via Escoffier, angolo via Matteotti, a partire dalle 19.15, organizzato dal gruppo di Sanremo di Amnesty International Italia in collaborazione con le Associazioni di Ottobre di Pace.