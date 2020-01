Arma di Taggia: domani apertura straordinaria della segreteria per le iscrizioni al nuovo anno scolastico

Sabato 25 gennaio, dalle 9 alle 17, ad Arma di Taggia, apertura straordinaria della segreteria dell'Istituto Alberghiero, per permettere le iscrizioni alle classi prime per l'Anno Scolastico 2020 - 2021. Per iscriversi basterà presentarsi presso la Sede Centrale dell'Istituto, in via Lungomare n.141.



"E' necessario presentarsi con i documenti di identità e le tessere sanitarie (in originale e/o in copia) di entrambi i genitori nonché quelli dello studente/studentessa, in quanto per effettuare l'iscrizione dovranno essere forniti i dati anagrafici completi e i codici fiscali di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre dovrà essere comunicato un indirizzo e-mail attivo di uno dei due genitori" - ricordano dall'Istituto Alberghiero.



"Si ricorda infine che per indicare l'indirizzo di studi prescelto, il relativo codice meccanografico deve essere uno dei seguenti:

- Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera → IMRH00401R;

- Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale → IMRA00401L;

- Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari → IMRA00401L;

- Istituto Tecnico Turismo → IMTN00402T".



La Segreteria Alunni dell'Istituto è a disposizione dell'utenza per rispondere alle richieste e fornire indicazioni e supporto alle famiglie nella procedura di iscrizione alle classi prime per l'anno scolastico 2020-2021 ai vari indirizzi dell'Istituto. Sarà possibile iscriversi fino al 31 gennaio 2020. Nel corso della settimana l'ufficio rimane aperto dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 15.