Arma di Taggia: domani alla sede staccata dell'Istituto 'Colombo' l'Open Day per genitori e studenti

Domani, alla sede staccata di Arma di Taggia dell’Istituto ‘C. Colombo’ si svolgerà l’Open Day, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Genitori e giovani studenti delle terze medie potranno così vedere la scuola, parlare con i docenti dei vari corsi presenti e conoscere nel dettaglio tutte le informazioni anche dagli studenti interni che saranno presenti.

La sede staccata del “Colombo” si trova ad Arma di Taggia presso le ex caserme Revelli (vecchia strada per Taggia subito dopo la caserma dei carabinieri a sinistra) e presenta due indirizzi: il Liceo Scientifico Sportivo, unico in provincia, e l’indirizzo tecnico Amministrazione Finanza e Marketing (ex ragionieri), presente anche, per chi lo volesse, con una particolare curvatura sportiva per gli studenti che praticano sport. Durante la giornata saranno presenti degli addetti specializzati per formalizzare l’iscrizione online direttamente dalle postazioni dell’Istituto.

Così la prof.ssa Luciana Biamonti, referente per l’orientamento del ‘Colombo’: “Questo sabato saremo a completa disposizione dei govani studenti delle terze medie che attendiamo numerosi al nostro open day. In particolare teniamo molto a illustrare nel dettaglio il nostro indirizzo tecnico, sapendo bene che Amministrazione, Finanza e Merketing può offrire prospettive di lavoro praticamente certe, viste le numerose richieste che riceviamo da aziende e studi professionali, e rappresenta una opportunità da non perdere assolutamente”.